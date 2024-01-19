«Специально не думают головой»: в центре Воронежа подростки взорвали мощную петарду

В центре Воронежа подростки взорвали мощную петарду. Кадры опубликовали в социальных сетях в пятницу, 19 января. Выходка возмутила многих горожан, с учетом того, что город не так давно был атакован украинскими беспилотниками. «Вот что бывает, когда ума нет», «Специально не думают головой», «Посадить на пару лет, больше не захотят такого веселья», — отреагировали на видео воронежцы.