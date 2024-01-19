«Специально не думают головой»: в центре Воронежа подростки взорвали мощную петарду

В центре Воронежа подростки взорвали мощную петарду. Кадры опубликовали в социальных сетях в пятницу, 19 января. Выходка возмутила многих горожан, с учетом того, что город не так давно был атакован украинскими беспилотниками. «Вот что бывает, когда ума нет», «Специально не думают головой», «Посадить на пару лет, больше не захотят такого веселья», — отреагировали на видео воронежцы.
Часть горожан в комментариях предложила принять радикальные меры — запретить продажу петард и фейерверков с учетом того, что в городе действует режим ЧС. Однако нашлись и те, кто оправдал поступок подростков.
— Тревожным людям, которые дергаются от каждого громкого звука, нужно принимать успокоительные. Звуки салютов, петард и работы ПВО абсолютно разные, и военные действия ни с чем не перепутаешь, — прокомментировал произошедшее один из пользователей.
— А вы не хватайте себя за сердце и относитесь проще. Если всего так бояться, можно и седым остаться, — написал другой горожанин.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в день атаки украинских беспилотников в микрорайоне Шилово во дворе жилого дома пара молодых людей запустила салют, чем вызвала бурные возмущения общественности.