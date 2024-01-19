Прокуратура не позволила выдворить кандаса за пределы Казахстана

«Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Актау гражданин Узбекистана Кибасов Н. привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 517 КоАП за уклонение от выезда из страны после истечения срока регистрации и подвергнут взысканию в виде выдворения за пределы Республики Казахстан. Согласно действующему законодательству выдворенное по решению суда лицо не может въехать на территорию Республики Казахстан в течение пяти лет. Вместе с тем, прокуратурой области внесено представление в генеральную прокуратуру о принесении кассационного протеста на предмет смягчения наказания в связи с тем, что Кибасов Н. получил статус “кандас” и оформлял документы для получения казахстанского гражданства», — говорится в сообщении в пятницу.