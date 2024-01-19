В Башкирии экс-мэра Межгорья перевели под домашний арест

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ («присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).
«Следователь просил изменить обвиняемому меру пресечения на домашний арест в связи с тем, что основания для содержания его под стражей в настоящее время отпали. Обвиняемый и его защитник в судебном заседании не возражали против изменения меры», — сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.
18 января суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и изменить Вячеславу Калугину меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест сроком до 20 февраля 2024 года. Постановление пока не вступило в законную силу.
Напомним, экс-руководителя администрации Межгорья Следком подозревает в незаконном присвоении бюджетных денег. По версии следствия, он необоснованно выписал себе премию в размере 1,3 млн рублей.