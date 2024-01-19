В Башкирии экс-мэра Межгорья перевели под домашний арест

«Следователь просил изменить обвиняемому меру пресечения на домашний арест в связи с тем, что основания для содержания его под стражей в настоящее время отпали. Обвиняемый и его защитник в судебном заседании не возражали против изменения меры», — сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.