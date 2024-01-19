В Клинцах эвакуировали людей, живущих рядом с горящей нефтебазой

Клинцовская нефтебаза находится в городе Клинцы на юго-западе Брянской области, это одна из двух нефтебаз компании «Брянскнефтепродукт» (входит в «Роснефть») в регионе. Это не первый раз, когда нефтебаза подвергается атаке украинских дронов. В мае прошлого года Богомаз также сообщил об атаке на предприятие, в результате которой повреждения получили бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.