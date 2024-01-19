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В Иркутской области школьнице оторвало руки взрывом зарядки от телефона

17 января днём в одном из посёлков Заларинского района 14-летней девочке оторвало кисти рук, когда она играла в телефоне на кухне дома. Телефон находился на зарядке, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник.

Девочку обнаружила мать, услышавшая хлопок и прибежавшая из соседней комнаты. Женщина вызвала скорую и попросила о помощи соседей, которые согласились отвезти пострадавшую навстречу бригаде медиков.

Девочка находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Помимо оторванных кистей, у нее раны на лице и на теле. Из кистей извлекли куски пластика.

В доме сильно пострадала кухня, выбиты стёкла в окнах. Делом занимается ФСБ, сообщает «Лента. Ру», эксперты уверены, что такого сильного взрыва не могло быть от простого зарядного устройства, даже если оно перегрелось.

Возбуждено уголовное дело.

несчастный случай