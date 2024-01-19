В Иркутской области школьнице оторвало руки взрывом зарядки от телефона

Девочку обнаружила мать, услышавшая хлопок и прибежавшая из соседней комнаты. Женщина вызвала скорую и попросила о помощи соседей, которые согласились отвезти пострадавшую навстречу бригаде медиков.
Девочка находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Помимо оторванных кистей, у нее раны на лице и на теле. Из кистей извлекли куски пластика.
В доме сильно пострадала кухня, выбиты стёкла в окнах. Делом занимается ФСБ, сообщает «Лента. Ру», эксперты уверены, что такого сильного взрыва не могло быть от простого зарядного устройства, даже если оно перегрелось.
Возбуждено уголовное дело.