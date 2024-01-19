В Иркутской области школьнице оторвало руки взрывом зарядки от телефона

17 января днём в одном из посёлков Заларинского района 14-летней девочке оторвало кисти рук, когда она играла в телефоне на кухне дома. Телефон находился на зарядке, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник.