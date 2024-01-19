Участок трассы M7 в Нижегородской области закрыт для большегрузов до 19:00

С вечера 16 января закрыт участок с 445-го по 573-й км.



Участок трассы закрыт для фур из-за снегопада, который создает трудности для движения. Управление дороги просит водителей остановиться на площадках для отдыха. Автомобилистов просят не парковаться на обочинах.



Компания обращает внимание, что в Чувашии М-7 также перекрыта для большегрузов, а в Татарстане для всех видов транспорта.



Ирина Андреева.