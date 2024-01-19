С вечера 16 января закрыт участок с 445-го по 573-й км.
Участок трассы закрыт для фур из-за снегопада, который создает трудности для движения. Управление дороги просит водителей остановиться на площадках для отдыха. Автомобилистов просят не парковаться на обочинах.
Компания обращает внимание, что в Чувашии М-7 также перекрыта для большегрузов, а в Татарстане для всех видов транспорта.
Ирина Андреева.
Участок трассы M7 в Нижегородской области закрыт для большегрузов до 19:00
В Нижегородской области до 18:00 19 января продлили ограничения для движения большегрузов на участке трассы M-7 в Кстовском, Лысковском и Воротынском районах, сообщает управление дороги Москва — Нижний Новгород.
С вечера 16 января закрыт участок с 445-го по 573-й км.