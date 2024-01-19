В коридоре лежали газовые баллоны: в Волгограде сгорел частный дом

Утром 19 января в Советском районе Волгограда вспыхнул огонь в частном доме. Сообщение о ЧП поступило в 9.40. Горел дом на улице Слесарной размером 5 на 5 метров. Об этом сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Пострадали два человека — мужчину и женщину с ожогами доставили в больницу. ЧП могло стать более крупным, так как в коридоре горящего дома находились газовые баллоны. Пожарным пришлось их срочно вытащить на улицу, чтобы не допустить взрыва и распространения огня на соседние дома.
— Пожарно-спасательные расчеты сделали все необходимое в соответствии с инструкциями техники безопасности, чтобы извлечь баллоны из дома и не допустить их возгорания, взрыва и дальнейшего распространения огня на соседние дома, — отметили в спасательном ведомстве.
Пожар сотрудниками 8-й части был ликвидирован в 10.43. После этого пожарные продолжили проливать дом водой, чтобы не было нового возгорания. На место прибыла пожарно-спасательная лаборатория для установления причины ЧП.