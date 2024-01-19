В коридоре лежали газовые баллоны: в Волгограде сгорел частный дом

Пострадали два человека — мужчину и женщину с ожогами доставили в больницу. ЧП могло стать более крупным, так как в коридоре горящего дома находились газовые баллоны. Пожарным пришлось их срочно вытащить на улицу, чтобы не допустить взрыва и распространения огня на соседние дома.