В Иркутской области нашли потерянный контейнер с цезием-137

Ранее генеральный директор компании Ян Шарипов сообщил, что на днях между городом Усть-Кут и пикетом НЭПа в Иркутской области при транспортировке в сложных метеорологических условиях на зимнике был потерян источник ионизирующего излучения цезий-137. Поиском контейнера занимались две поисковые бригады, за информацию о нем была назначена премия в 200 тысяч рублей.