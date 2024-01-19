В Иркутской области нашли потерянный контейнер с цезием-137

КАЗАНЬ, 19 янв — РИА Новости. Контейнер с радиоактивным цезием-137, потерянный в Иркутской области сотрудниками компании «ТНГ Групп», найден неповрежденным, сообщает компания.
Ранее генеральный директор компании Ян Шарипов сообщил, что на днях между городом Усть-Кут и пикетом НЭПа в Иркутской области при транспортировке в сложных метеорологических условиях на зимнике был потерян источник ионизирующего излучения цезий-137. Поиском контейнера занимались две поисковые бригады, за информацию о нем была назначена премия в 200 тысяч рублей.
«С места проведения поиска утерянного контейнера пришла долгожданная новость — потеря нашлась! К настоящему моменту известно, что контейнер не был поврежден, целостность его не нарушена», — говорится в Telegram-канале компании.
Отмечается, что проведенные замеры защитной капсулы не выявили превышения уровня радиационной безопасности. Источник будет направлен к специальному месту хранения на время дальнейших оперативно-следственных мероприятий.
За обещанным вознаграждением никто не обратился.
«Это лучший вариант развития событий. Хочу поблагодарить всех принимавших участие в поиске. Мы проведем разбор и тщательный анализ всех обстоятельств, приведших к инциденту, чтобы исключить малейшую возможность его повторения», — отметил Шарипов.