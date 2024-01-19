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В Иркутской области нашли потерянный контейнер с цезием-137

ТНГ Групп: под Иркутском нашли потерянный неповрежденный контейнер с цезием-137.
Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 19 янв — РИА Новости. Контейнер с радиоактивным цезием-137, потерянный в Иркутской области сотрудниками компании «ТНГ Групп», найден неповрежденным, сообщает компания.

Ранее генеральный директор компании Ян Шарипов сообщил, что на днях между городом Усть-Кут и пикетом НЭПа в Иркутской области при транспортировке в сложных метеорологических условиях на зимнике был потерян источник ионизирующего излучения цезий-137. Поиском контейнера занимались две поисковые бригады, за информацию о нем была назначена премия в 200 тысяч рублей.

«С места проведения поиска утерянного контейнера пришла долгожданная новость — потеря нашлась! К настоящему моменту известно, что контейнер не был поврежден, целостность его не нарушена», — говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что проведенные замеры защитной капсулы не выявили превышения уровня радиационной безопасности. Источник будет направлен к специальному месту хранения на время дальнейших оперативно-следственных мероприятий.

За обещанным вознаграждением никто не обратился.

«Это лучший вариант развития событий. Хочу поблагодарить всех принимавших участие в поиске. Мы проведем разбор и тщательный анализ всех обстоятельств, приведших к инциденту, чтобы исключить малейшую возможность его повторения», — отметил Шарипов.