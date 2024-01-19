Два человека погибли в ДТП с большегрузом на воронежской трассе

Примерно в 08.55 на 679 км автодороги столкнулись большегруз «Фредлайнер» и «Лада Приора». По предварительным данным полиции, погибли на месте водитель и пассажир легковушки. 69-летний мужчина, который находился за рулем большегруза, не пострадал.