Два человека погибли в ДТП с большегрузом на воронежской трассе

Смертельная авария произошла утром 19 января в Павловском районе на трассе М-4 «Дон». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Примерно в 08.55 на 679 км автодороги столкнулись большегруз «Фредлайнер» и «Лада Приора». По предварительным данным полиции, погибли на месте водитель и пассажир легковушки. 69-летний мужчина, который находился за рулем большегруза, не пострадал.
Полиция продолжает проводить проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, в том числе ее виновника.