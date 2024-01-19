В Башкирии женщину убило гребным винтом: виновника ЧП оштрафовали

Суд с участием гособвинителя уфимской транспортной прокуратуры установил, что в августе 2023 года в акватории Павловского водохранилища мужчина управлял плавучим домом. Не соблюдая правила безопасного судовождения, он запустил двигатель навесного мотора в момент, когда рядом в воде находилась 35-летняя женщина.
«Из-за его неосторожных действий гребным винтом женщине были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась. Подсудимый добровольно возместил причинённый ущерб в размере 720 тысяч рублей. Суд, с учетом мнения гособвинителя, назначил мужчине судебный штраф в размере 35 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
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