В Башкирии женщину убило гребным винтом: виновника ЧП оштрафовали

Суд с участием гособвинителя уфимской транспортной прокуратуры установил, что в августе 2023 года в акватории Павловского водохранилища мужчина управлял плавучим домом. Не соблюдая правила безопасного судовождения, он запустил двигатель навесного мотора в момент, когда рядом в воде находилась 35-летняя женщина.