Бывший глава самарского минстроя переведен из СИЗО под домашний арест

Ему вменили превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что региональный минстрой незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух домов культуры в области. При этом объекты не соответствовали требованиям проектной документации, пишет СитиТраффик.