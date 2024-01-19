Свердловского экс-наркоборца Ергеледжи отправили в колонию за мошенничество

Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



По данным суда, Иван Ергеледжи в период с февраля по ноябрь 2022 года обратился к директору проверяемого предприятия с предложением передать через него в качестве взятки 1,5 млн руб. за прекращение проверок.



«При этом Ергеледжи реальной возможностью выполнить обещанное не располагал, делать это не намеревался, изначально планируя обратить денежные средства в свою пользу», — сказано в сообщении.



Его знакомый привлек к преступлению директора лесничества, на территории которого полиция проверяла рубку леса. Отмечается, что они несколько раз предлагали директору передать эту сумму за прекращение проверки, на что тот согласился и передал им 1,5 млн руб.



«Операцию по задержанию подозреваемого должностного лица проводили сыщики регионального ФСБ совместно с оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в рамках реализации», — рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.



Иван Ергеледжи будет отбывать наказание в колонии общего режима, также ему назначен штраф в размере 500 тыс. руб. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга, свою вину обвиняемый так и не признал.



Во время следствия сотрудники СУ СК допросили ряд свидетелей, провели обыск, законность которого подтверждена судом, по делу также назначены и проведены судебные лингвистическая и фонографическая экспертизы.