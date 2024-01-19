В Первоуральске столкнулись грузовик, автобус и легковушка

В Первоуральске Свердловской области 19 января столкнулись грузовой автомобиль «МАН», автобус «ПАЗ» и легковая машина «Хундай». Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
Авария произошла в районе дома № 1 по улице Талица. Известно, что грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. А затем автобус врезался в иномарку.
Пассажиров в автобусе не было, он возвращался с заправочной станции. Травмирован водитель «МАН». Медики оказывают ему помощь.
Сотрудники ГИБДД работают на месте и выясняют все обстоятельства случившегося.