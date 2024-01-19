«По предварительным данным, один пострадавший», — цитирует ТАСС представителя Госавтоинспекции.
На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД и дорожной службы.
По сообщению МЧС, в Татарстане из-за снежной бури перекрыто движение на трассах М-7 «Волга», М-12 «Восток», Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак, Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск, А-151 Цивильск — Ульяновск.
Полина Петрова, «Ъ-Казань».
На трассе М-7 в Татарстане из-за снежной бури столкнулись 20 машин
На 858-м километре федеральной трассы М-7 в Пестречинском районе Татарстана из-за снежной бури произошло семь ДТП с участием порядка 20 автомобилей, сообщили в ГИБДД.
«По предварительным данным, один пострадавший», — цитирует ТАСС представителя Госавтоинспекции.