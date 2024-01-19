На трассе М-7 в Татарстане из-за снежной бури столкнулись 20 машин

«По предварительным данным, один пострадавший», — цитирует ТАСС представителя Госавтоинспекции.



На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД и дорожной службы.



По сообщению МЧС, в Татарстане из-за снежной бури перекрыто движение на трассах М-7 «Волга», М-12 «Восток», Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак, Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск, А-151 Цивильск — Ульяновск.



Полина Петрова, «Ъ-Казань».