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В Сочи таксист вытащил пассажирку из салона авто и оставил на асфальте

Информацию об инциденте опубликовала в социальных сетях очевидец.
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Источник: Агентство «Москва»

В Сочи таксист вытащил пьяную пассажирку из салона машины и оставил на асфальте.

Информацию об инциденте опубликовала в социальных сетях очевидица.

Она проезжала в такси мимо ночного заведения и заметила девушку, «не подающую признаков жизни». Жительница решила помочь ей и увезти к себе домой. На месте женщина, с ее слов, не смогла разбудить в салоне свою новую знакомую. Попросила таксиста подождать, пока она очнется, уточнила, что деньги за ожидание заплатит. Но водитель не согласился и вытащил пассажирку на улицу и оставил на асфальте.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по региону kuban.aif.ru заявили, что полицейские проверяют информацию по поводу инцидента.