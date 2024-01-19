В Сочи таксист вытащил пассажирку из салона авто и оставил на асфальте

Она проезжала в такси мимо ночного заведения и заметила девушку, «не подающую признаков жизни». Жительница решила помочь ей и увезти к себе домой. На месте женщина, с ее слов, не смогла разбудить в салоне свою новую знакомую. Попросила таксиста подождать, пока она очнется, уточнила, что деньги за ожидание заплатит. Но водитель не согласился и вытащил пассажирку на улицу и оставил на асфальте.