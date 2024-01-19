Из самолета в наручниках: пассажир из Нижнекамска ответил за перекур над Афганистаном

«Не было такого! Я заснул в самолете, а проснулся в исландской тюрьме! Эдик был в соседней камере. Мы стали требовать переводчика, и нам его предоставили, а потом выпустили и подкинули до отеля. А еще одежду пришлось покупать. Мы ведь улетали из Москвы в шортах, а из тюрьмы вышли — народ в шапках ходит», — рассказывал о своих злоключениях горе-путешественник, вспоминая, что вместо 11 дней на Кубе провел четыре в Рейкьявике — быстро оформить визы туристам не удалось — официально границу шенгенской зоны они даже не пересекали. На новые билеты до Острова свободы денег не хватило — вернулись в Россию через Германию.