Ранее на этом отрезке федеральной трассы (Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы Самарской области) ограничение вводилось до 13 часов по местному времени 19 января 2024 года. Проезд запрещен для любого транспорта из-за сильного снега, низовой метели, ограниченной видимости.