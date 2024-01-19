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Ограничение движения по трассе М5 в Самарской области продле­вается с 13 часов 19 января до неопре­де­ленного момента

Речь идет об участке с 93 км по 132 км — старое направление, подъезд к Оренбургу.
Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 70% 753 мм рт. ст. +1°
Источник: CityTraffic.ru

Ранее на этом отрезке федеральной трассы (Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы Самарской области) ограничение вводилось до 13 часов по местному времени 19 января 2024 года. Проезд запрещен для любого транспорта из-за сильного снега, низовой метели, ограниченной видимости.

Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», дорожники вынуждены продлить ограничение, поскольку погода продолжает ухудшаться. Запрет будет действовать до неопределенного момента времени, об окончании срока сообщат дополнительно.

Водителей просят не пользоваться личными автомобилями и отложить поездки.