В Башкирии простились с погибшим в СВО Русланом Мухитдиновым

С начала СВО в апреле 2022 года Руслан ушел добровольцем на защиту Родины. Четыре месяца он провел на переднем крае в качестве сапера-разведчика. В июне этого же года после окончания контракта вернулся домой. В сентябре, услышав о частичной мобилизации, Руслан Мухитдинов снова ушел на военную службу.
Глава Салаватского района принес соболезнования родным и близким героя.
«Он навсегда останется в нашей памяти воином, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей Родины! Светлая память», — отметил Марс Кашапов.