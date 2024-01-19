В Башкирии простились с погибшим в СВО Русланом Мухитдиновым

С начала СВО в апреле 2022 года Руслан ушел добровольцем на защиту Родины. Четыре месяца он провел на переднем крае в качестве сапера-разведчика. В июне этого же года после окончания контракта вернулся домой. В сентябре, услышав о частичной мобилизации, Руслан Мухитдинов снова ушел на военную службу.