В Иркутской области нашли потерянный контейнер с цезием-137

Цезий относят к четвертому классу опасности (то есть опасность маловероятна). Его используют в нефтяной и газовой промышленности для геофизических исследований в скважинах. Его перевозят в специальных защитных контейнерах с толстой свинцовой стенкой.
Контейнер искали две поисковые бригады. Его нашли сотрудники компании. Представитель «ТНГ Групп» говорил, что радиационный источник ИГИ-Ц-4−2, содержащий цезий-137, может быть опасен только при открытии капсулы.
«С места проведения поиска утерянного контейнера пришла долгожданная новость — потеря нашлась! К настоящему моменту известно, что контейнер не был поврежден, целостность его не нарушена», — сообщается в Telegram-канале «ТНГ Групп». Замеры защитной капсулы не выявили превышения уровня радиации.
За обещанным вознаграждением никто не обратился. «Это лучший вариант развития событий. Хочу поблагодарить всех принимавших участие в поиске. Мы проведем разбор и тщательный анализ всех обстоятельств, приведших к инциденту, чтобы исключить малейшую возможность его повторения», — сказал генеральный директор компании Ян Шарипов.
«ТНГ-Групп» входит в нефтесервисный холдинг «Таграс». Компания зарегистрирована в Бугульме, Татарстан.
Анастасия Ларина