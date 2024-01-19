Бастрыкин потребовал доклад по делу о захвате ЖКХ азербайджанцами в южноуральском поселке

Напомним, ранее местные жители жаловались, что ряд уроженцев Азербайджана, занимая должности в сфере ЖКХ, совершают противоправные действия. «Жители обеспокоены происходящим и просят правоохранительные органы обратить внимание на данную незаконную, по их мнению, деятельность», — говорилось в сообщении.