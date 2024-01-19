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Бастрыкин потребовал доклад по делу о захвате ЖКХ азербайджанцами в южноуральском поселке

Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей поселка Мирный, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Следственный комитет.

Напомним, ранее местные жители жаловались, что ряд уроженцев Азербайджана, занимая должности в сфере ЖКХ, совершают противоправные действия. «Жители обеспокоены происходящим и просят правоохранительные органы обратить внимание на данную незаконную, по их мнению, деятельность», — говорилось в сообщении.

По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело. Глава ведомства поручил представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.

СК