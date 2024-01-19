Информация о «гранате около гаражей» в Ростове-на-Дону оказалась ложной

Информация о «гранате около гаражей» на Западном в Ростове-на-Дону оказалась ложной. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.
— В полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности на улице Свердловской. Сотрудники полиции вместе с представителями экстренных служб провели проверку. Опасных объектов обнаружено не было, — прокомментировали в ведомстве.
По неподтвержденным данным «КП — Ростов-на-Дону», за боеприпас прохожие могли принять брелок для ключей в виде гранаты.