Злостного алиментщика освободили из-под ареста. Четвертая жена погасила его долги перед бывшими супругами

Напомним, что в Яшнабадском районном отделе БПИ возбудили дело в отношении гражданина, который уклонялся от уплаты алиментов. Мужчина задолжал деньги на содержание детей трем своим бывшим женам. Решением Яшнабадского районного суда незадачливый отец, отказавшийся от выполнения своих обязательств, был приговорен к 15 суткам административного ареста.