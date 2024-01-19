Злостного алиментщика освободили из-под ареста. Четвертая жена погасила его долги перед бывшими супругами

По данным Бюро принудительного исполнения, четвертой супруге 36-летнего мужчины пришлось выложить 24,6 миллиона сумов. Это покрыло все долги за содержание детей перед его бывшими женами. В связи с полным погашением задолженности мужчину освободили из-под ареста.
Напомним, что в Яшнабадском районном отделе БПИ возбудили дело в отношении гражданина, который уклонялся от уплаты алиментов. Мужчина задолжал деньги на содержание детей трем своим бывшим женам. Решением Яшнабадского районного суда незадачливый отец, отказавшийся от выполнения своих обязательств, был приговорен к 15 суткам административного ареста.