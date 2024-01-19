Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти

«По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.
Подозреваемый вину не признал.
По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая.
Ранее на этой неделе Баратов в «Одноклассниках» прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников СВО.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Баратова по статье о возбуждении ненависти или вражды в интернете. По ней грозит до шести лет лишения свободы.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя инцидент, заявил, что национальные диаспоры и общины должны четко следовать российским законам, в остальных случаях необходима немедленная и жесткая реакция со стороны государства.