В Новосибирске образовалось новое повреждение на теплосетях

По данным компании, проблемы с трубопроводами связаны с их возрастом, воздействием переменной погоды и изменениями в режиме работы теплосетей, особенно при перезапуске отопления. В СГК подчеркнули готовность в ближайшие часы продолжить процесс подключения тепла в левобережном районе города после успешного устранения выявленного дефекта.