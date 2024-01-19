В Новосибирске образовалось новое повреждение на теплосетях

Как сообщили в телеграмм-канале СГК, на улице Титова повреждена внутриквартальная труба. В настоящее время дефект локализован, и планы полного устранения повреждения намечены на вечер 19 января.
По данным компании, проблемы с трубопроводами связаны с их возрастом, воздействием переменной погоды и изменениями в режиме работы теплосетей, особенно при перезапуске отопления. В СГК подчеркнули готовность в ближайшие часы продолжить процесс подключения тепла в левобережном районе города после успешного устранения выявленного дефекта.