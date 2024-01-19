Авиация и ПВО за неделю сбили шесть ракет «Точка-У» и 274 беспилотника ВСУ

«Авиацией ВКС и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито: шесть тактических ракет “Точка-У”, управляемая авиабомба JDAM, 11 реактивных снарядов РСЗО “Ольха”, 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и “Ураган”, а также 274 беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10894 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14686 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17617 единиц специальной военной автомобильной техники.