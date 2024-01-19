В Самаре врачи спасли девушку в фитнес-клубе

В Самаре в фитнес-клубе Промышленного района пострадала девушка. Все произошло вечером 18 января 2024 года. Посетительница заведения получила травмы в душевой кабине, когда решила помыться после тренировки.
Стеклянная дверца кабинки просто лопнула и раскололась на множество осколков. Девушка была вся в крови, ей вызвали скорую, — рассказали очевидцы в соцсетях.
Фитнес-центр не комментирует инцидент. По предварительным данным, пострадавшая получила ранения ступней. В госпитализации не было необходимости, клиентка отправилась домой самостоятельно.