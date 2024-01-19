У агрессивного пассажира, задержанного в самолёте в Перми, нашли мефедрон

Напомним, видео с буйным пассажиром из экстренно севшего в Перми самолёта опубликовал телеграм-канал Baza. На кадрах видно агрессивного мужчину в окровавленной футболке, руки которого привязали к спинке сиденья. Он скалит зубы и плюётся в окружающих. Члены экипажа вспоминают, что пассажир в начале рейса вёл себя спокойно. Его поведение резко изменилось после того, как он насыпал в стакан с водой белый порошок. Мужчина разбил стакан, порезав себе руки, бился головой об пол и плевался в пассажиров. Чтобы мужчина не причинил вред себе или окружающим, его пришлось привязать к сидению.