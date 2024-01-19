У агрессивного пассажира, задержанного в самолёте в Перми, нашли мефедрон

Мефедрон нашли у агрессивного пассажира, задержанного в самолёте, который летел из Сургута в Москву, но экстренно приземлился в Перми 18 января, рассказали perm.aif.ru в пермском линейном отделе МВД России на транспорте.
«После приземления наряд патрульно-постовой службы задержал нарушителя порядка и доставил его отдел полиции. В кармане его куртки и на полу самолета были найдены пакетики с мефедроном», — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.
В отношении мужчины составили административные протоколы за неповиновение распоряжению сотрудника полиции и употребление запрещенных в обороте веществ без назначения врача. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.
Высадив буйного пассажира, самолёт продолжил рейс в Москву.
Напомним, видео с буйным пассажиром из экстренно севшего в Перми самолёта опубликовал телеграм-канал Baza. На кадрах видно агрессивного мужчину в окровавленной футболке, руки которого привязали к спинке сиденья. Он скалит зубы и плюётся в окружающих. Члены экипажа вспоминают, что пассажир в начале рейса вёл себя спокойно. Его поведение резко изменилось после того, как он насыпал в стакан с водой белый порошок. Мужчина разбил стакан, порезав себе руки, бился головой об пол и плевался в пассажиров. Чтобы мужчина не причинил вред себе или окружающим, его пришлось привязать к сидению.