В Татарстане эвакуировали больницу из-за аварии на теплосети

Об этом сообщил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.



Пациентов, находящихся стабильном состоянии, было решено отправить по домам, тяжелобольных машинами скорой помощи перевезли в казанскую клиническую больницу № 7.



«На данный момент основное здание ЦРБ отключено от отопления и осуществляется переврезка трубопровода в соседнее здание», — написал глава района в своем Telegram-канале.



Полина Петрова, «Ъ-Казань».