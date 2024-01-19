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В Татарстане эвакуировали больницу из-за аварии на теплосети

Пациентов центральной районной больницы в селе Пестрецы в Татарстане эвакуировали из-за порыва теплосети, случившегося в ночь на 19 января.

Об этом сообщил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

Пациентов, находящихся стабильном состоянии, было решено отправить по домам, тяжелобольных машинами скорой помощи перевезли в казанскую клиническую больницу № 7.

«На данный момент основное здание ЦРБ отключено от отопления и осуществляется переврезка трубопровода в соседнее здание», — написал глава района в своем Telegram-канале.

Полина Петрова, «Ъ-Казань».

медицина