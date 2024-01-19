Об этом сообщил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.
Пациентов, находящихся стабильном состоянии, было решено отправить по домам, тяжелобольных машинами скорой помощи перевезли в казанскую клиническую больницу № 7.
«На данный момент основное здание ЦРБ отключено от отопления и осуществляется переврезка трубопровода в соседнее здание», — написал глава района в своем Telegram-канале.
Полина Петрова, «Ъ-Казань».
В Татарстане эвакуировали больницу из-за аварии на теплосети
Пациентов центральной районной больницы в селе Пестрецы в Татарстане эвакуировали из-за порыва теплосети, случившегося в ночь на 19 января.
Об этом сообщил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.