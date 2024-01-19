Движение по Зеленскому съезду восстановлено после схода лавины

Движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде восстановлено после схода снежной лавины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На расчистку дороги от снега ушло около двух часов — всё это время магистраль была перекрыта для машин.
Напомним, днем 19 января со склона на Зеленском съезде сошла лавина. Снежная масса рухнула прямо на дорогу, зажав маршрутку с людьми, которая ехала в сторону площади Минина. Пассажирам пришлось выскакивать из автобуса прямо в сугроб.
На место оперативно прибыла спецтехника, которая приступила к расчистке.
По всей видимости, многострадальные нижегородские склоны не выдержали натиска стихии, которая бушует в Нижнем Новгороде со вчерашнего вечера.