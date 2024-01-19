Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Движение по Зеленскому съезду восстановлено после схода лавины

Для движения открыты обе полосы.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 93% 752 мм рт. ст. +1°
Движение по Зеленскому съезду восстановлено после схода лавины
Источник: Пресс-служба Правительства Нижегородской области

Движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде восстановлено после схода снежной лавины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На расчистку дороги от снега ушло около двух часов — всё это время магистраль была перекрыта для машин.

Напомним, днем 19 января со склона на Зеленском съезде сошла лавина. Снежная масса рухнула прямо на дорогу, зажав маршрутку с людьми, которая ехала в сторону площади Минина. Пассажирам пришлось выскакивать из автобуса прямо в сугроб.

На место оперативно прибыла спецтехника, которая приступила к расчистке.

По всей видимости, многострадальные нижегородские склоны не выдержали натиска стихии, которая бушует в Нижнем Новгороде со вчерашнего вечера.