Минобороны заявило об улучшении положения под Купянском

17 января министерство заявило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников, преимущественно французских, в Харькове. По данным ведомства, были убиты более 60 из них. Французского посла вызвали в МИД России. Во французском ведомстве заявили, что не имеют наемников, которые участвовали бы в военных действиях на Украине или других странах.