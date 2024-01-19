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Минобороны заявило об улучшении положения под Купянском

Министерство заявило об отражении более 20 атак ВСУ в Харьковской области, 17 групповых ударах по военной инфраструктуре Украины, перехвате шести ракет «Точка-У» и почти 250 дронов за неделю.

Российские войска за последнюю неделю улучшили свое положение на купянском направлении, сообщает Минобороны. Подразделения Западной группировки отразили 25 атак украинских военных возле населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка в Харьковской области. Потери украинской стороны за этот период ведомство оценило более чем в 560 человек, десять танков и восемь боевых бронированных машин.

В Минобороны заявили, что с 13 по 19 января российские вооруженные силы нанесли 17 групповых ударов, в том числе ракетами «Кинжал» и беспилотниками, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и пунктам дислокации ВСУ. «Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

На краснолиманском направлении, по данным ведомства, были отражены 17 атак Украины; Минобороны утверждает, что украинская сторона потеряла до 1520 военнослужащих убитыми и ранеными. Также министерство отчиталось об отражении атак на донецком и южнодонецком направлениях.

За неделю российская авиация и средства ПВО сбили шесть украинских ракет «Точка-У», 11 снарядов РСЗО «Ольха», десятки снарядов HIMARS и «Ураган», а также 247 дронов, заявило министерство. Помимо того, военные перехватили американскую управляемую бомбу JDAM.

17 января министерство заявило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников, преимущественно французских, в Харькове. По данным ведомства, были убиты более 60 из них. Французского посла вызвали в МИД России. Во французском ведомстве заявили, что не имеют наемников, которые участвовали бы в военных действиях на Украине или других странах.