В Гомеле грузовик протаранил легковушку

Днем 18 января в Гомеле водитель МАЗа, двигаясь по ул. Дорожной со стороны ул. Луговой в направлении ул. Бабушкина, при повороте не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «Шкода» под управлением 23-летнего водителя, который ехал на разрешающий сигнал светофора. В результате столкновения водителя легкового автомобиля с травмами доставили в больницу.



ГАИ обращается ко всем участникам дорожного движения и просит проявлять внимательность при движении. В связи со сложными погодными условиями необходимо быть максимально бдительными. Водителям следует выбирать безопасный скоростной режим, а перед совершением любого маневра — убедиться в его безопасности.