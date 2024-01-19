Днем 18 января в Гомеле водитель МАЗа, двигаясь по ул. Дорожной со стороны ул. Луговой в направлении ул. Бабушкина, при повороте не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «Шкода» под управлением 23-летнего водителя, который ехал на разрешающий сигнал светофора. В результате столкновения водителя легкового автомобиля с травмами доставили в больницу.
ГАИ обращается ко всем участникам дорожного движения и просит проявлять внимательность при движении. В связи со сложными погодными условиями необходимо быть максимально бдительными. Водителям следует выбирать безопасный скоростной режим, а перед совершением любого маневра — убедиться в его безопасности.
В Гомеле грузовик протаранил легковушку
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при столкновении грузовика и легкового авто пострадал водитель легковушки. ДТП произошло по причине нарушения ПДД 52-летним водителем грузовика, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Днем 18 января в Гомеле водитель МАЗа, двигаясь по ул. Дорожной со стороны ул. Луговой в направлении ул. Бабушкина, при повороте не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «Шкода» под управлением 23-летнего водителя, который ехал на разрешающий сигнал светофора. В результате столкновения водителя легкового автомобиля с травмами доставили в больницу.