От сильного пламени посыпался снег с крыши: момент пожара на рынке «Восточный город» в Челябинске попал на видео

В Челябинске момент возгорания на рынке «Восточный город» зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что внутри помещения сначала пошел легкий дым. Со временем он начал разрастаться и в итоге перешел в крупный пожар. Пламя оказалось настолько сильным, что от его жара сначала посыпался снег с крыши на рынке, а потом загорелась сама кровля.