«Максим закрыл меня своим телом». Последнее слово Дарьи Треповой в суде — главное

— Еще одним доказательством того, что Трепова не знала о теракте, по мнению подсудимой, является то, что она приглашала маму и подруг проводить ее в аэропорт. При этом Дарья даже не проверила, куда ей купили билеты. А если бы хотела скрыться быстрее, то выбрала бы рейс пораньше.