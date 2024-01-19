«Максим закрыл меня своим телом». Последнее слово Дарьи Треповой в суде — главное

В Первом Западном окружном военном суде продолжаются прения по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой (внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). 19 января обвиняемая в теракте на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), выступила с последним словом. «Фонтанка» публикует главное:
— Дарья принесла извинения потерпевшим. Призналась, что «просто струсила», поэтому не оказала помощь;
— «Я давала последовательные показания… Я была уверена, что там [в бюсте] находится всего лишь прослушка. Но все равно именно мои действия привели к тому, что погиб человек и многие пострадали. Мне правда очень жаль»;
— «Я считаю, что наличие умысла не доказано»;
— Доказательство отсутствия умысла — её переживания за жизнь Фомина, а также разговор между Треповой и организатором, из которого следует, будто Дарья думала, что Татарский поставит статуэтку дома. Она считает, что это доказывает, что теракт она не планировала.
— Дарья говорит, что «переживала из-за переезда и из-за того, что планировала вручить прослушивающее устройство». Последствия своих действий понимала, ведь Татарский — военкор;
— «Если бы можно было это исправить, я бы просто выкинула статуэтку в Неву и пошла по своим делам»;
— Подсудимая утверждает, что профессиональной экспертизы произведено не было. Лишь один медик спросил, почему она заторможена и поинтересовался, не оглушена ли она. Эксперту Заковряшиной Дарья, по ее словам, не говорила ничего о том, будто бы она знала, что находится в статуэтке.
— Еще одним доказательством того, что Трепова не знала о теракте, по мнению подсудимой, является то, что она приглашала маму и подруг проводить ее в аэропорт. При этом Дарья даже не проверила, куда ей купили билеты. А если бы хотела скрыться быстрее, то выбрала бы рейс пораньше.
— «Перед мероприятием я не собрала вещи, назначила встречу в арендодателем. Даже при наличии купленных пяти симкарт я не додумалась сменить номер. Выбросить телефон, сбрить брови, состричь волосы. Это все мне не помогло бы, это просто паника»;
— И самое очевидное, по ее словам, доказательство — то, что она находилась в зоне поражения. «Это какая-то чистая случайность. Мне тяжело об этом говорить. Максим закрыл меня своим телом, только это спасло меня от того, что случилось с другими, кто сидел на таком же расстоянии»;
— Отметила Трепова и то, что многие свидетели «указывают, что я сознательно выбрала место подальше», при этом она заявляет, что «сама вышла» на сцену к Татарскому. «На мероприятии я не принимала никаких мер конспирации. Там были камеры, я от них не закрывала свое лицо»;
— При этом «несмотря на поступок» Дарья «собиралась вернуться в Россию». Подсудимая говорит, что «была против проводимой политики, но я не была против своей страны»;
— В конце своего выступления Трепова заявила, что хотела бы попросить суд вернуть ее дело на доследование. «Возможно, это другой состав, другая квалификация. По статье о подделке документов — наказание на усмотрение суда. Прошу вернуть мои вещи, которые не представляют ценности, моей семье. А телефон и ноутбук отдать на погашение долга».
Гособвинение в ходе прений попросило суд приговорить Трепову к 28 годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей. Для второго подсудимого — Дмитрия Касинцева — просят год и 10 месяцев в колонии общего режима, также обвинение попросило изменить ему меру пресечения на содержание под стражей.