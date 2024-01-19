Житель Иркутской области, расстрелявший военкомат из обреза, получил 19 лет

ИРКУТСК, 19 янв — РИА Новости. Расстрелявший военкома из обреза житель Усть-Илимска приговорен к 19 годам лишения свободы, сообщает СУСК по Иркутской области.
В военкомате Усть-Илимска в сентябре 2022 года в результате стрельбы был тяжело ранен тремя выстрелами из обреза военный комиссар. Стрелявший — 26-летний житель Усть-Илимска также попытался поджечь военкомат и сбежать, но в итоге был задержан Росгвардией. Военком с тяжелыми ранениями был доставлен авиацией в больницу Иркутска, где прошел длительный курс лечения.
Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт и возбудил соответствующее уголовное дело, плюс по статье о незаконном изготовлении оружия.
«Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей и с ограничением свободы в 1 год, с отбыванием основного наказания первые семь лет в тюрьме, остальные в исправительной колонии строгого режима», — говорится в релизе.
В ходе следствия были допрошены более 80 свидетелей, проведено 13 экспертиз.