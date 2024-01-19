Житель Иркутской области, расстрелявший военкомат из обреза, получил 19 лет

«Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей и с ограничением свободы в 1 год, с отбыванием основного наказания первые семь лет в тюрьме, остальные в исправительной колонии строгого режима», — говорится в релизе.