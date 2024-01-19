ВС России нанесли 17 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины

2 и 13 января Минобороны также сообщало о поражении объектов ВПК Украины, на которых производят снаряды 155, 152 и 125 мм, порох, БПЛА и ракеты. Кроме того, групповые удары наносились по предприятиям, специализирующимся на ремонте военной техники.