ВС России нанесли 17 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины

Речь идет о предприятиях, которые занимались ремонтом вооружения и техники, а также изготовлением боеприпасов, пороха и разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Как сообщили в Минобороны, удары по этим объектам наносились, в том числе, гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал» и БПЛА.
В пресс-службе ведомства также сообщили о поражении пунктов дислокации подразделений вооруженных сил Украины.
2 и 13 января Минобороны также сообщало о поражении объектов ВПК Украины, на которых производят снаряды 155, 152 и 125 мм, порох, БПЛА и ракеты. Кроме того, групповые удары наносились по предприятиям, специализирующимся на ремонте военной техники.
19 января управление ФСБ России по Белгородской области сообщило о пресечении контрабандного канала поставки комплектующих к самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» на Украину. В отношении задержанного гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России (контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники).