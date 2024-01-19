Актеру Алеку Болдуину предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве оператора

Решение о предъявлении обвинений актеру было объявлено после того, как большое жюри (коллегия присяжных) американского штата Нью-Мексико заслушало новые доказательства, которые предоставили прокуроры после снятия обвинений в апреле 2023 г. для повторного рассмотрения дополнительных фактов. В частности, они провели новую экспертизу оружия, из которого во время репетиции сцены из фильма была убита оператор-постановщик.
«Мы с нетерпением ждем нашего дня в суде», — прокомментировали решение коллегии адвокаты актера, Люк Никас и Алекс Спиро.
По информации NBC, в случае признания виновности Болдуину грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере $5000. Дата судебного заседания пока не назначена.
В октябре 2021 г. Болдуин выстрелил из реквизитного револьвера, полученного от помощника режиссера Дэйва Холлса на съемочной площадке фильма «Ржавчина» и случайно убил 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс. Он также ранил 48-летнего режиссера Джоэла Соуза.