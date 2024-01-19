Актеру Алеку Болдуину предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве оператора

Решение о предъявлении обвинений актеру было объявлено после того, как большое жюри (коллегия присяжных) американского штата Нью-Мексико заслушало новые доказательства, которые предоставили прокуроры после снятия обвинений в апреле 2023 г. для повторного рассмотрения дополнительных фактов. В частности, они провели новую экспертизу оружия, из которого во время репетиции сцены из фильма была убита оператор-постановщик.