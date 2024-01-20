В Махачкале загорелись кровли двух многоквартирных домов

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в Махачкале в результате замыкания проводов загорелась кровля пятиэтажного многоквартирного дома по улице Героев Дагестана.
«По прибытии пожарных расчетов было установлено, что огнем охвачена кровля многоквартирного жилого дома на площади 30 квадратных метров. Чуть позже обнаружен второй очаг пожара на кровле соседнего дома… Пострадавших нет. Площадь пожара около 500 квадратных метров», — говорится в сообщении.
В общей сложности из двух домов эвакуировали 65 человек. В 01.00 мск пожар локализован. На месте работает 78 человек и 21 единица пожарно-спасательной техники.