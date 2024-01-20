В Махачкале загорелись кровли двух многоквартирных домов

«По прибытии пожарных расчетов было установлено, что огнем охвачена кровля многоквартирного жилого дома на площади 30 квадратных метров. Чуть позже обнаружен второй очаг пожара на кровле соседнего дома… Пострадавших нет. Площадь пожара около 500 квадратных метров», — говорится в сообщении.