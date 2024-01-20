На Эгершельде во Владивостоке сгорел крупный автосервис

Во Владивостоке на Эгершельде сгорел автосервис. В момент прибытия огнеборцев МЧС России на место строение полностью было охвачено пламенем. Пожарные ликвидируют возгорание, пожар локализован на площади 300 кв метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.
Обновление: В 09.17 открытое горение ликвидировано на площади около 300 кв.м. Проводится разборка и проливка конструкций. Погибших и пострадавших нет.
По оперативным данным 20 января в 08.13 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании здания автосервиса на улице Крыгина в г. Владивосток. К месту незамедлительно были направлены огнеборцы.
На момент прибытия пожарных автосервис был полностью охвачен пламенем. В настоящее время пожар локализован на площади около 300 кв.м. Тушение пожара продолжается. Информация уточняется.
В тушении задействовано четыре единицы пожарной техники и 26 человек личного состава.