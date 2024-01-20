Кидали на миллионы пенсионеров и детей: матери-одиночке из Иркутска светит реальный срок за помощь телефонным мошенникам

— Первое обращение от потерпевших поступило 18 февраля 2023 года. Всего их шестеро: четверо в Ангарске, двое — в Иркутске. В марте курьершу уже задержали, — вспоминает детали дела следователь. — Схема в каждом случае практически не менялась. Неизвестная женщина, называвшая себя «представителем правоохранительных органов», сообщала о том, что родственница жертвы якобы попала в аварию. Чаще всего легенда строилась вокруг дочерей, чтобы вызвать у обманутых матерей больше эмоций и переживаний. Помимо того, что «дочь» пострадала сама и «не может подойти к телефону из-за травмы шеи», по ее вине в больнице якобы оказались и другие люди, потому той грозит уголовное дело и срок. Но избежать этого можно — заплатив крупную сумму денег.