Кидали на миллионы пенсионеров и детей: матери-одиночке из Иркутска светит реальный срок за помощь телефонным мошенникам

— Ваша дочь устроила серьезное ДТП, покалечила людей, и сама попала в больницу. Срочно нужны деньги! — эти заученные фразы только в Иркутске и соседнем Ангарске принесли группе телефонных мошенников больше шести миллионов рулей. И это меньше, чем за два месяца!
В отлаженной схеме каждый имеет свои роли и обязанности. Согласно преступной иерархии, во главе ОПГ стоит организатор, далее идут рекрутеры, подбирающие «персонал», и кураторы, которые дают указания низшему звену — курьерам. Также их называют дропперами (от англ. сл. «drop» — бросать, капать). Набирают их в основном из числа студентов и другой молодежи. Работа таких «пешек» самая незамысловатая, но рискованная. Ведь, пока остальные участники обмана могут дистанционно управлять процессом из другого региона и даже страны, курьеры лично встречаются с жертвами, переводят навар начальникам через банкомат и чаще всего заканчивают «карьеру» на скамье подсудимых. Именно такая судьба ожидает очередного сообщника аферистов, пойманного полицейскими в Иркутской области.
Ради наживы устраивали целые спектакли
— Первое обращение от потерпевших поступило 18 февраля 2023 года. Всего их шестеро: четверо в Ангарске, двое — в Иркутске. В марте курьершу уже задержали, — вспоминает детали дела следователь. — Схема в каждом случае практически не менялась. Неизвестная женщина, называвшая себя «представителем правоохранительных органов», сообщала о том, что родственница жертвы якобы попала в аварию. Чаще всего легенда строилась вокруг дочерей, чтобы вызвать у обманутых матерей больше эмоций и переживаний. Помимо того, что «дочь» пострадала сама и «не может подойти к телефону из-за травмы шеи», по ее вине в больнице якобы оказались и другие люди, потому той грозит уголовное дело и срок. Но избежать этого можно — заплатив крупную сумму денег.
Важная деталь — преступники целенаправленно обзванивали именно стационарные телефоны, зная, что ими пользуются старики, в чье доверие легко втереться. При этом никакой информации о хозяевах квартир у мошенников не было. Ради наживы им не раз приходилось прибегать к полной импровизации. К тому же, пострадавшие сами не замечали, как помогали шарлатанам…
— Так, одна пенсионерка в ответ на легенду о дочери, устроившей ДТП, рассказала, что в ее семье только сыновья. Тогда аферисты быстро переключились и сделали главной героиней истории невестку. Женщина даже не успела понять, как отдала незнакомцам пачку купюр.
Была у махинаторов управа и на тех, кто задавал много вопросов. К работе подключалась еще одна особа, притворявшаяся дочерью. Реплик, кроме «мамуля, отдай им деньги!» у такой «актрисы» практически не было. Непохожесть голоса же скрывалась истерическим плачем и хрипом.
Неприметная одежда, шапка и маска на лице
Как только преступники понимали, что человек на крючке, в дело вступал «посыльный». Куратор в мессенджере отправлял ему координаты и давал четкие указания, от которых нельзя было отклоняться. Предварительно с каждым проводился инструктаж о мерах предосторожности.
— Дропперам запрещается носить яркую одежду. Риском для них являются даже принты, надписи или цветные заклепки, ведь все это может отложиться в памяти у свидетелей, — поясняет Наталья Барняк. — Женщинам нельзя ярко краситься и показывать цвет волос. На голову всегда надевается шапка, на лицо — медицинская маска. Также курьер самостоятельно должен продумать путь отхода, учитывая камеры видеонаблюдения.
Связь с жертвой жулики не прекращали ни на минуту. По телефону ей диктовали каждое действие, постоянно напоминая о серьезности ситуации. Напуганных сибиряков просили собрать вещи и еду для оказавшейся на больничной койке родственницы, а наличку (всю что есть в доме) спрятать в постельном белье или одежде и также положить в пакет.
— Самой взрослой жертве по делу 84 года, самой юной — 11. Впервые за много лет в Приангарье обманули ребенка. По стечению обстоятельств школьник остался один дома и поднял трубку телефона. Услышав детский голос, мошенница поинтересовалась: «Где взрослые?». Мальчишка честно ответил — мама со старшей сестрой уехали на дачу.
Тут-то и началась игра на чувствах. Мол, на самом деле, их увезли на скорой, а маму могут посадить в тюрьму за автоаварию. В ужасе четвероклассник перерыл всю квартиру и нашел семейные сбережения в рублях и валюте. Сверток он передал той самой 27-летней женщине-курьеру. Каково же было удивление мальчика, когда через час, как ни в чем не бывало, вернулись домочадцы. Выслушав историю сына о случившемся, иркутянка впала в шок. В заначке она не досчиталась больше 200 тысяч рублей, которые откладывала на учебу дочери.
Гастролировала по регионам
Именно с этого факта биографии следователь начала описывать центральную фигуру уголовного дела — 27-летнюю помощницу телефонных аферистов. Назовем ее Алина Айнагина (имя изменено — прим. ред).
— За последние пять лет женщина трижды сменила место жительства, хотя родилась в Чукотском автономном округе. Зачем она это делала? Доказательств ее причастности к преступным эпизодам в других городах нет. Но не исключено, что так человек пытался избежать тягот в виде постоянной работы и других обязательств, — поясняет подполковник юстиции.
Между переездами Алины проходило в среднем по 1,5 года. Чем она ранее зарабатывала на жизнь — неизвестно, хотя за ее плечами имеется средне-специальное образование. Перебравшись в Иркутск, Айнагина еще не была беременна. Мамой стала отчасти неожиданно — незадолго до окончания следствия. Которое, к слову, длилось около 10 месяцев. О каком-либо сожителе вплоть до родов следствию задержанная также не рассказывала. Хотя показания давала, как на духу. Наверняка, понимала, что помощь следствию смягчит наказание.
— По словам подозреваемой, на объявление о поиске курьеров та наткнулась в мессенджере. Кликнуть на ссылку заставило обещание о «достойной зарплате». Так она начала переписку с рекрутером. Тот практически сразу дал понять, что доставлять придется не еду и не посылки, а украденные у людей деньги.
— Жертва будто впала в состояние «транса» — отдав наличку, поехала в банк и оформила на себя кредит! Мошенники настолько чувствовали себя безнаказанными, что отправили за деньгами ту же курьершу, что и в первый раз.
В итоге один выход на дело принес Айнагиной 345 тысяч рублей. Деньги она тратила на съемную квартиру и покупку вещей, а также часть хранила на банковском счете.
«Думала, что помогаю…»
Когда полицейские нашли связь между несколькими заявлениями о краже средств, то объединили их в одно дело. Единственный член ОПГ, которого видели пострадавшие, был дроппером. Его-то сыщики и начали разыскивать. Но практически все описывали незнакомку как темноволосую женщину азиатской внешности, среднего роста и нормального телосложения. Сколько людей только в Иркутской области подходят под эти приметы? Сотни? Тысячи? Но оперативники нашли, где преступница «наследила».
— Была проделана огромная работа по изучению видео со всевозможных камер в окрестностях, где совершались преступления. Зачастую это были общественные места с большим потоком людей, однако полицейские в короткие сроки вычислили личность подозреваемой. Одна и та же женщина была замечена рядом с адресами нескольких жертв в дни, когда тех навещал курьер. За ней тут же установили слежку, и когда та возвращалась с деньгами после очередного преступления, ее задержали. Сбережения вернули владельцу.
Еще один прокол Алины всплыл во время очной ставки. Одна из потерпевших уверенно указала на курьершу. Оказалось, что при встрече с женщиной Айнагина попросту не надела маску и несмотря на предупреждения куратора, пришла с открытым лицом.
Во время допроса участница ОПГ заявила, что и сама верила в легенду аферистов. Мол, думала, что передает взятки и помогает людям избежать тюрьмы (что, разумеется, тоже незаконно). Однако, сказки быстро рухнули под давлением фактов. Айнагина лично избавлялась от «больничных передачек», оставляя только купюры.
Может избежать тюрьмы?
За пару месяцев красивой жизни гастролерша с Чукотки может заплатить годами неволи. Ее будут судить по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России «Мошенничество, совершенное организованной группой». При этом не исключено, что на нее одну могут повесить «долги» всей ОПГ. Речь, напомним, идет о сумме больше шести миллионов рублей.
— В отношении организаторов и иных участников организованной преступной группы расследование продолжается, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Однако, к концу следствия вскрылись факты, которые суд не сможет не учесть. Женщине некому доверить уход за малышом. Официально она не замужем, а ее ближайшие родственники живут в другом регионе. В этом случае матери-одиночке могут назначить отсрочку до достижения ребенком 14-ти лет. Если за этот период истечет срок наказания, а осужденная, по мнению контролирующих органов, встанет на путь исправления, с нее могут снять судимость.
Однако пока это лишь предположения. Приговор вынесет Свердловский районный суд Иркутска.