Пожилая жительница Сосновоборска взяла кредитов на миллионы и отдала аферистам

61-летняя жительница Сосновоборска Красноярского края отдала мошенникам 6 млн рублей. Подробности рассказали в краевой прокуратуре.
В октябре прошлого года женщина увидела в интернете рекламу банка, в которой всех желающих приглашали за заработком на инвест-платфому. Женщина перешла по указанной в объявлении ссылке и, заполнив анкету, оставила свои паспортные данные и номер телефона.
Через несколько дней с ней связался сотрудник торговой компании. Он рассказал о вымышленной организации, которая продает акции компаний, торгующих нефтью, газом и золотом. Чуть позже мошенник соединил свою жертву с ещё одним лже-специалистом, который в свою очередь помог ей зарегистрироваться на инвест-платформе под названием «platform». Все общение происходило с помощью «скайпа».
Так женщина перевела первые 10 тысяч рублей. Чтобы не вызвать «лишних» подозрений, аферисты позволили вывести прибыль в размере 2 тыс. руб. на реальную карту. Заметив, что жертва не видит подвоха, лже-инвесторы предложили повысить сумму вложений и получить возможность заработать 1 млн руб.
Тогда женщина оформила кредит в банке: сотрудникам она наврала, что берет заём для ипотеки сыну. Получив 1,5 млн, она перевела их на фейковую биржу. Однако вывести деньги не вышло — платформа потребовала страховку стоимостью 25% от суммы «дохода».
Пострадавшей посоветовали взять автокредит в размере 579 тыс. руб., но и этой суммы оказалось мало. Тогда женщина продала часть имущества, вложила все свои накопления и оформила новый заём на 1 млн руб.
Вложенных сумм мошенникам оказалось мало. Деньги снова не дали получить, оправдывая ситуацию сложностями в выводе иностранных средств на российскую карту.
Уже в январе женщина осознала, что перевела 6 млн руб. аферистам и обратилась за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.