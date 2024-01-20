Пожилая жительница Сосновоборска взяла кредитов на миллионы и отдала аферистам

Через несколько дней с ней связался сотрудник торговой компании. Он рассказал о вымышленной организации, которая продает акции компаний, торгующих нефтью, газом и золотом. Чуть позже мошенник соединил свою жертву с ещё одним лже-специалистом, который в свою очередь помог ей зарегистрироваться на инвест-платформе под названием «platform». Все общение происходило с помощью «скайпа».