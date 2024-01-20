Семерых человек спасли при пожаре горящей многоэтажки в Братске

Из горящей квартиры на тот момент уже эвакуировались три человека. Еще четыре — из соседних квартир. По маршевым лестницам звеном газодымозащитной службы при помощи спасустройств были спасены пять человек. Еще двоих эвакуировали с помощью трехколенной лестницы из окон. Никто не пострадал. В течение десяти минут открытый огонь был ликвидирован. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Предварительно установлено, что причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.