Пострадавшие в ДТП в центре Екатеринбурга госпитализированы

Ночью 20 января в Екатеринбурге на одной улице произошло сразу два ДТП. Первое — на Малышева 30, где водитель Chevrolet Lacetti не уступил дорогу автомобилю EXEED, который двигался ему на встречу. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир Chevrolet Lacetti, оба госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Во втором ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга.