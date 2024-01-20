Наркотики под видом детских игрушек присылали в Казахстан из США

«Гособвинителем суду представлены неопровержимые доказательства того, что данный гражданин под видом “детских игрушек” заказывали получал международные почтовые отправлениям из США с наркотиками, с целью их реализации на территории Казахстана и извлечения из этого материальной выгоды», — сообщили в прокуратуре.
С прошлого года перечень особо тяжкой категории уголовных дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей, расширен. В их число вошли уголовные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Сообщается, что в конце 2023 года вынесен обвинительный вердикт в отношении гражданина А., занимавшегося контрабандой наркотиков в крупном размере. Он осужден к 10 годам 6 месяцам лишения свободы.