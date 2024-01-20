Наркотики под видом детских игрушек присылали в Казахстан из США

«Гособвинителем суду представлены неопровержимые доказательства того, что данный гражданин под видом “детских игрушек” заказывали получал международные почтовые отправлениям из США с наркотиками, с целью их реализации на территории Казахстана и извлечения из этого материальной выгоды», — сообщили в прокуратуре.