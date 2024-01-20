В Сурхандарье водитель Nexia сбил пешехода, а затем столкнулся с автозаком УВД

51-летний водитель Nexia сбил переходящего дорогу пешехода, после чего потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся со спецтранспортом «ГАЗон Некст», принадлежащим хозотделу УВД. 42-летнего пешехода госпитализировали в районную больницу с тяжелыми телесными повреждениями.