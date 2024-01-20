В Сурхандарье водитель Nexia сбил пешехода, а затем столкнулся с автозаком УВД

Инцидент произошел вчера, 19 января, примерно в 20:00 на 3 км автодороги «4R 108 B», проходящей по территории махалли «Водий» Денауского района. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.
51-летний водитель Nexia сбил переходящего дорогу пешехода, после чего потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся со спецтранспортом «ГАЗон Некст», принадлежащим хозотделу УВД. 42-летнего пешехода госпитализировали в районную больницу с тяжелыми телесными повреждениями.
Сообщается, что несмотря на оказанную медицинскую помощь, пешеход, как и водитель Nexia, скончался.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.