В Красноярске рабочий попал в реанимацию после обрушения крана на ТЭЦ-3

«При проверке работы самоходного рельсового крана стрела начала падать назад, потянула за собой башню и снесла кабину, в которой находился рабочий», — пояснили в прокуратуре. В связи со случившимся следователи организовали проверку на предмет нарушения правил безопасности при ведении работ.