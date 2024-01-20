В Красноярске рабочий попал в реанимацию после обрушения крана на ТЭЦ-3

Сегодня, 20 января, утром в Красноярске на площадке ТЭЦ-3 во время монтажных работ произошло обрушение строительного крана.
В результате инцидента пострадал работник теплоэлектростанции. По данным СК, сейчас 58-летний крановщик находится в реанимации.
«При проверке работы самоходного рельсового крана стрела начала падать назад, потянула за собой башню и снесла кабину, в которой находился рабочий», — пояснили в прокуратуре. В связи со случившимся следователи организовали проверку на предмет нарушения правил безопасности при ведении работ.
Отметим, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.