Семейную пару из Узбекистана, которая избила ребенка до смерти и похоронила его, нашли в России и задержали

Ситуация была расследована, личность женщины установлена: это 28-летняя уроженка Джалакудукского района Андижанской области. С 2016 года она проживает в Новосибирске вместе со своим супругом. Девочка на видео была идентифицирована как их ребенок, родившийся в 2019 году.