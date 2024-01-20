Семейную пару из Узбекистана, которая избила ребенка до смерти и похоронила его, нашли в России и задержали

Напомним, недавно в соцсетях и в СМИ распространились видео, на одном из них женщина жестоко избивала маленького ребенка, на другом — они вместе с мужчиной закапывают умершее дитя.
Детский омбудсман обратилась в правоохранительные органы с просьбой расследовать ситуацию, представленную на этих видео.
Ситуация была расследована, личность женщины установлена: это 28-летняя уроженка Джалакудукского района Андижанской области. С 2016 года она проживает в Новосибирске вместе со своим супругом. Девочка на видео была идентифицирована как их ребенок, родившийся в 2019 году.
На основании запроса Генпрокуратуры Узбекистана относительно сложившейся ситуации и благодаря оперативному обмену информацией с сотрудниками Генерального консульства и МВД Новосибирской области, 19 января муж и жена были обнаружены в Бердянске и задержаны.
Следственное управление СК РФ по Новосибирску (Октябрьский район) возбудило уголовное дело в отношении семейной пары по статье 117 (пытки) Уголовного кодекса РФ. Сейчас проводятся следственные действия.
Генпрокуратура Узбекистана продолжает правовое сотрудничество со Следственным комитетом Российской Федерации. Дополнительная информация будет предоставлена.
Детский омбудсман продолжает следить за этой ситуацией.