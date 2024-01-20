В массовом ДТП под Воронежем погиб пенсионер

19 января около 18 часов на территории Острогожского района Воронежской области произошла авария с участием четырех автомобилей. В ГУ МВД по региону рассказали, что, по предварительным данным, 74-летний житель Белгородской области, управляя автомобилем «Лада Гранта», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель», за рулем которого находился 44-летний житель Воронежской области. После удара легковушку отбросило на автомобиль «Черри Т11» под управлением 50-летней жительницы Лискинского района. «Черри», в свою очередь, ударила «Киа Рио» под управлением 28-летнего жителя Острогожска.