Проглотил кусочек плинтуса: 11-месячного малыша спасли в Мангистау

«Со станции Болашак Каракиянского района в 18:30 привезли 11-месячного ребенка. Малыш был беспокоен, у него появились признаки рвоты. По словам матери, по дороге в больницу он синел и задыхался. В ходе рентгенографии инородного тела обнаружено не было. Затем малыша осмотрел лор-врач, который с помощью катетера “Фолея” в верхней трети части пищевода выявил и извлек инородное тело. По словам родителей, ребенок проглотил небольшой кусочек плинтуса. В течение суток малыш находился под хирургическим контролем. После улучшения состояния родителей и ребенка отправили домой. Сейчас здоровью ребенка ничто не угрожает», — рассказал врач-хирург Жанаозенской городской многопрофильной больницы Максат Унайбаев.