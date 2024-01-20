«Возможен угон учетной записи». Мошенники атакуют белорусов ссылками на онлайн-голосования, требуя денег в долг

Мошенники атакуют белорусов ссылками на онлайн-голосования, требуя денег в долг, сообщает УВД Минского облисполкома, чьи сотрудники отмечают всплеск рассылки фишинговых ссылок.
«При переходе по ссылкам, вероятен “угон” учетной записи с последующей рассылкой просьб о переводе денежных средств в долг», — отмечают правоохранители и рекомендуют не переходить по незнакомым ссылкам онлайн-голосований и не вводить в них данные для авторизации.
Об этом новом виде мошенничества правоохранители просят рассказать своим пожилым родственникам и знакомым, чтобы сохранить их деньги.