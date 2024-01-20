20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ул. Жуковского в Минске под колеса автомобиля попала женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.



Сегодня около 8.20, двигаясь по ул. Жуковского со стороны ул. Воронянского, 36-летний водитель Peugeot сбил 58-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Водитель утверждал, что пешеход двигалась на запрещающий сигнал светофора. Минчанка в результате ДТП получила травмы, ее доставили в больницу.



Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники милиции и следственно-оперативная группа.



Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что пересекать проезжую часть нужно только по «зебре» и на зеленый сигнал светофора, убедившись, что автомобили уступают дорогу. Для обозначения себя в темное время суток следует носить фликеры.